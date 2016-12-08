«Уфа» сделает объявление по Гончаренко в понедельник

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего московского ЦСКА Ласина Траоре, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны других команд.

Дмитрий Селюк: Траоре интересуются два европейских клуба из чемпионатов первой пятерки

Дмитрий Селюк: Траоре интересуются два европейских клуба из чемпионатов первой пятерки Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего московского ЦСКА Ласина Траоре, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны других команд.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе из «Спартака» полузащитника Квинси Промеса.

Андрей Червиченко: «Спартаку» нужно убедить Промеса доиграть чемпионат, а потом отпустить

Андрей Червиченко: «Спартаку» нужно убедить Промеса доиграть чемпионат, а потом отпустить Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе из «Спартака» полузащитника Квинси Промеса.

Аршак Корян: Слышал про Слуцкого в «Витессе», но пока это только слухи

Аршак Корян: Слышал про Слуцкого в «Витессе», но пока это только слухи Полузащитник «Витесса» Аршак Корян прокомментировал информацию о возможном назначении Леонида Слуцкого главным тренером голландского клуба.

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что судьба его перехода в «Ювентус» зависит от руководства питерской команды, отметив, что готов должным образом отработать свой действующий контракт.

Витсель заявил, что готов отработать свой контракт с «Зенитом» до конца

Витсель заявил, что готов отработать свой контракт с «Зенитом» до конца Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что судьба его перехода в «Ювентус» зависит от руководства питерской команды, отметив, что готов должным образом отработать свой действующий контракт.

Бывший наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий вступил в конфликт с болельщиками после матча с «Тоттенхэмом».

ВИДЕО ДНЯ: «Тоттенхэм» – ЦСКА: Слуцкий вступил в конфликт с болельщиками после матча

ВИДЕО ДНЯ: «Тоттенхэм» – ЦСКА: Слуцкий вступил в конфликт с болельщиками после матча Бывший наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий вступил в конфликт с болельщиками после матча с «Тоттенхэмом».

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о выступлении московского ЦСКА в Лиге чемпионов под руководством Леонида Слуцкого.

Черданцев прокомментировал выступление ЦСКА в Лиге чемпионов Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о выступлении московского ЦСКА в Лиге чемпионов под руководством Леонида Слуцкого.

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился впечатлениями от работы с Леонидом Слуцким.

Георгий Миланов: Никогда не забуду тренерскую поддержку Слуцкого

Георгий Миланов: Никогда не забуду тренерскую поддержку Слуцкого Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился впечатлениями от работы с Леонидом Слуцким.

Информация о скором назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Витесса» на нашла подтверждения в голландском клубе.

Пресс-служба «Витесса» не подтвердила информацию о скором назначении Слуцкого

Пресс-служба «Витесса» не подтвердила информацию о скором назначении Слуцкого Информация о скором назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Витесса» на нашла подтверждения в голландском клубе.

Агент Сальваторе Боккетти Андреа д’Амико сообщил, что футболист не планирует уходить из «Спартака» в ближайшее время.

Агент: Боккетти имеет предложения из Европы, но хочет продлить контракт со «Спартаком»

Агент: Боккетти имеет предложения из Европы, но хочет продлить контракт со «Спартаком» Агент Сальваторе Боккетти Андреа д’Амико сообщил, что футболист не планирует уходить из «Спартака» в ближайшее время.

По мнению обозревателя «Советского спорта», ЦСКА в Лондоне сыграл так, словно навсегда прощался не с Леонидом Слуцким, а с Лигой чемпионов.

«Без игры, без весла, без штанов». Микулик – об игре ЦСКА

«Без игры, без весла, без штанов». Микулик – об игре ЦСКА По мнению обозревателя «Советского спорта», ЦСКА в Лондоне сыграл так, словно навсегда прощался не с Леонидом Слуцким, а с Лигой чемпионов.

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о соперничестве со «Спартаком» в первой половине чемпионата России.

Аксель Витсель: Мы все равно играем лучше «Спартака»

Аксель Витсель: Мы все равно играем лучше «Спартака» Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о соперничестве со «Спартаком» в первой половине чемпионата России.

Слуцкий может возглавить голландский «Витесс» Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий получил предложение возглавить голландский клуб «Витесс», сообщает Daily Mail.

ЦСКА поблагодарил Леонида Слуцкого, покинувшего пост главного тренера команды, за успешную работу в клубе.

ВИДЕО ДНЯ: ЦСКА представил ролик по случаю ухода Леонида Слуцкого ЦСКА поблагодарил Леонида Слуцкого, покинувшего пост главного тренера команды, за успешную работу в клубе.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что любит Москву и «Спартак».

Массимо Каррера: Я очень люблю Москву и «Спартак»

Массимо Каррера: Я очень люблю Москву и «Спартак» Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что любит Москву и «Спартак».

«Ростов» играл, ЦСКА зарабатывал. Все добились именно того, чего хотели

«Ростов» играл, ЦСКА зарабатывал. Все добились именно того, чего хотели Обозреватель «Советского спорта» – об итогах лигочемпионской кампании российских клубов.

Доктор психологических наук Борис Хигир высказывает свое мнение о трудоустройстве бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

Психолог Хигир: Слуцкому не стоит уезжать за границу

Психолог Хигир: Слуцкому не стоит уезжать за границу Доктор психологических наук Борис Хигир высказывает свое мнение о трудоустройстве бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о том, каким был ЦСКА при Слуцком.

Свободен тренер, бюджетный вариант. Цыбанев – о «темной» стороне Слуцкого Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о том, каким был ЦСКА при Слуцком.

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение ЦСКА от «Тоттенхэма» (1:3) в Лиге чемпионов.

Александр Бубнов: ЦСКА не смог дать бой «Тоттенхэму». Это грустно

Александр Бубнов: ЦСКА не смог дать бой «Тоттенхэму». Это грустно Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение ЦСКА от «Тоттенхэма» (1:3) в Лиге чемпионов.

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение ЦСКА от «Тоттенхэма» (1:3) в Лиге чемпионов.

Ринат Билялетдинов: Сложилось впечатление, что армейцы исполняют роль спарринг-партнеров «Тоттенхэма» Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение ЦСКА от «Тоттенхэма» (1:3) в Лиге чемпионов.