«Уфа» сделает объявление по Гончаренко в понедельник
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, когда клуб объявит о дальнейшей судьбе главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Ранее Газизов сообщил, что клуб прояснит судьбу белорусского специалиста 8 или 9 декабря.
«Сегодня информации не будет. Мы сделаем объявление в понедельник», - цитирует гендиректора «Р-Спорт».
Напомним, Гончаренко является основным кандидатом на ставший вакантным после ухода Леонида Слуцкого пост главного тренера ЦСКА.
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