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Пресс-служба «Витесса» не подтвердила информацию о скором назначении Слуцкого

Источник:  ТАССКомментарии

Информация о скором назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Витесса» на нашла подтверждения в голландском клубе.

Представитель пресс-службы «Витесса» сообщил агентству ТАСС о том, что данная информация недостоверна.

Ранее о скором приходе Леонида Слуцкого в голландский клуб сообщило британское издание Daily Mail.

 

В чемпионате Голландии «Витесс» в данный момент идет на восьмом месте, набрав после 15 туров 20 очков. Владельцем этого клуба с 2013 года является российский бизнесмен Александр Чигиринский. 

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 26 октября 2009 года. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды - Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014). 

С 7 августа 2015 по 30 июня 2016 года 45-летний специалист был главным тренером сборной России.

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