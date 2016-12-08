Скаут «Манчестер Юнайтед» просматривал игрока «Бенфики» на матче с «Наполи»

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью намерен усилить состав команды в зимнее трансферное окно.



Как сообщает talkSPORT, английский клуб проявляет интерес к защитнику «Бенфики» Нельсону Семеду. Отмечается, что скаут «красных дьяволов» присутствовал на матче лиссабонской команды с «Наполи» в рамках группового этапа Лиги чемпионов (1:2).



Ранее сообщалось, что Моуринью также заинтересован в услугах другого защитника «Бенфики» Виктора Линделёфа и рассчитывает приобрести игрока сборной Швеции за счет Златана Ибрагимовича.

Что касается Семеду, то он провел в нынешнем сезоне за «Бенфику» 20 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает 23-летнего португальца в 7 млн евро, а его контракт с лиссабонским клубом рассчитан до 2021 года.