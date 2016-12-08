Кирилл Сафронов: У СКА и «Динамо» разные системы, но обе команды сильные

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов поделился ожиданиями от встречи питерцев с московским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

«СКА много забивает, а «Динамо» отличается более дисциплинированной игрой в обороне. Хоккей - это командный вид спорта, хотя в СКА больше индивидуально ярких игроков: Ковальчук, Дацюк, Войнов. «Динамо» славится больше командными взаимодействиями, нет ярких звезд. У команд разные системы, но обе команды сильные, поэтому предположить, кто лучше проявит себя в сегодняшней встрече, тяжело» - цитирует Сафронова «Чемпионат».

Встреча начнется сегодня в Петербурге в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.