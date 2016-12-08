Георгий Миланов: Никогда не забуду тренерскую поддержку Слуцкого

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился впечатлениями от работы с Леонидом Слуцким.

Напомним, после состоявшегося накануне выездного матча армейцев в Лиге чемпионов в «Тоттенхэмом» (1:3) Слуцкий покинул пост главного тренера команды.

«В жизни мы встречает много людей, но немногие из них оставляют след в нашей памяти. Леонид Слуцкий - из таких. Я очень ценю все, что он сделал для меня как для игрока, и никогда не забуду его тренерскую поддержку. Он верил в меня, дал возможность набраться опыта, показать свой талант и стать в молодом возрасте игроком основного состава такого большого клуба, как ЦСКА», - написал болгарский игрок в инстаграме.