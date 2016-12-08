Черданцев прокомментировал выступление ЦСКА в Лиге чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о выступлении московского ЦСКА в Лиге чемпионов под руководством Леонида Слуцкого.



«Четыре раза подряд последнее место в группе. В контексте разговора о достижениях тренера», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Напомним, накануне ЦСКА провел матч с «Тоттенхэмом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:3). Это игра стала последней для Слуцкого в качестве наставника армейцев.

Специалист работал с командой с 2009 года и выводил столичный клуб в четвертьфинал Лиги чемпионов.