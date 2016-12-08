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Суарес продлит контракт с «Барселоной» до 2022 года

Источник:  ReutersКомментарии

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес в ближайшие дни подпишет новый контракт с «Барселоной».

- Мы бы хотели, чтобы его контракт был максимально долгим, но пока Луис подпишет соглашение до 2022 года. Это произойдет очень скоро, осталось согласовать лишь мелкие детали. Мы сделаем официальное объявление в ближайшие дни, - заявил президент каталонцев Хосеп Бертомеу.

Напомним, Луис Суарес перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» летом 2014 года за 81 миллион евро.

Его нынешний контракт с испанским клубом рассчитан до 2019 года.

29-летний нападающий забил 12 мячей и сделал 7 голевых передач в 19 проведенных за «Барселону» матчах текущего сезона.



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