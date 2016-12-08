ВИДЕО ДНЯ: «Тоттенхэм» – ЦСКА: Слуцкий вступил в конфликт с болельщиками после матча
Бывший наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий устроил словесную перепалку с болельщиками после матча с «Тоттенхэмом».
CSKA manager Leonid Slutsky trying to fight a fan after tonight's game 👀#CSKA #Spurs #UCL at #Wembley @PFCCSKA_en @AddictedtoSpurs pic.twitter.com/wKwe6VRIVT— Lewis Mc (@lewismcclymont) 7 декабря 2016 г.
Напомним, игра между командами состоялась накануне в Лондоне в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и завершилась победой «шпор» (3:1).
Эта встреча стала для Слуцкого последней в качестве наставника армейцев.
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Матч
Голы
Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Предупреждения:
нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция