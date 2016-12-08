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ВИДЕО ДНЯ: «Тоттенхэм» – ЦСКА: Слуцкий вступил в конфликт с болельщиками после матча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий устроил словесную перепалку с болельщиками после матча с «Тоттенхэмом».

Напомним, игра между командами состоялась накануне в Лондоне в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и завершилась победой «шпор» (3:1).

Эта встреча стала для Слуцкого последней в качестве наставника армейцев.

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Матч

Тоттенхэм - ЦСКА - 3:1 (2:1)

Голы

Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)

Предупреждения:

нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция

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