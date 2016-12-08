Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Заря- : -Манчестер Юнайтед
Баскетбол  Милан- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Витязь
Футбол  Алкмар- : -Зенит
Футбол  Ницца- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ФХР запретила ХК «Буран» регистрировать новых игроков

Источник:  ТАССКомментарии

ФХР наложила на воронежский клуб ВХЛ «Буран» запрет на регистрацию новых игроков из-за задолженностей по зарплатам перед игроками и тренерами.

Ранее стало известно, что «Буран» имеет задолженность по зарплате за прошлый и текущий сезоны.

«По факту задержки выплаты заработной платы перед игроками «Бурана» за сезон-2016/17 дисциплинарным комитетом ФХР было вынесено клубу предупреждение, а также закрыта возможность регистрации новых игроков. К настоящему моменту клубом частично погашены долги перед игроками, тренерами и сотрудниками за текущий сезон», - говорится в заявлении.

В этом сезоне «Буран» занимает 26-е, последнее место в ВХЛ, набрав 28 играх 16 очков.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Два хоккеиста фарм-клуба СКА перешли в «Амур»Игроки «СКА-Невы» Михаил Тихонов и Денис Орлович-Грудков продолжат карьеру в «Амуре», сообщает официальный сайт петербургского клуба.«Даже профессору было чему поучиться». Каким студентом был Павел Дацюк«Даже профессору было чему поучиться». Каким студентом был Павел ДацюкМинистр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал о дипломной работе капитана СКА, которая поможет детскому хоккею в России.ФХР выразила соболезнования в связи с гибелью Людмилы ЮрловойФедерация хоккея России опубликовала обращение к родным и близким погибшей Людмилы Юрловой.«Дацюк – в «Динамо»! Как прошел мастер-класс капитана СКА для динамовских детей«Дацюк – в «Динамо»! Как прошел мастер-класс капитана СКА для динамовских детейПеред выездной серией на Дальний Восток нападающий СКА Павел Дацюк участвует в тренировках не только в качестве игрока, но и тренера.Игроки ТХК в отчаянии написали письмо губернатору. А как же Универсиада?Игроки ТХК в отчаянии написали письмо губернатору. А как же Универсиада?В тверском клубе серьезные проблемы с финансами, которые могут отразиться на выступлении сборной России на Универсиаде-2017.«Кристалл» снялся с чемпионата ВХЛСовет Саратовской областной федерации хоккея принял решение о том, что дальнейшее участие «Кристалла» в чемпионате ВХЛ не представляется возможным, из-за чего команда снимается с турнира.«Кристалл» приостановит участие в ВХЛ на неопределенный срокСаратовский «Кристалл» снимется с чемпионата ВХЛ. Причина – финансовые проблемы.«Людей – как на концерте «Алисы». Реакция на зрительский рекорд ВХЛ в Петербурге«Людей – как на концерте «Алисы». Реакция на зрительский рекорд ВХЛ в Петербурге«Юбилейный» на дерби «Динамо СПб» – «СКА-Нева» собрал на 3 000 больше, чем мог. Руководство клуба и арены уверяет: все было под контролем.9765 зрителей на хоккее в Петербурге без СКА – почему это и круто, и очень плохо9765 зрителей на хоккее в Петербурге без СКА – почему это и круто, и очень плохо«Динамо СПб» собрало на матче ВХЛ против фарма СКА дикий аншлаг. Объясняем, чему тут радоваться, а чему не стоит.Владислав Третьяк: ФХР попросит «Филадельфию» отпустить Проворова на молодежный ЧМПрезидент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация намерена обратиться к «Филадельфии» с просьбой отпустить защитника Ивана Проворова на молодежный чемпионат мира.Владислав Третьяк: Сбор российской «молодежки» начнется 8 декабряГлава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что сбор национальной команды перед молодежным чемпионатом мира начнется 8 декабря.Министерство спорта хочет сократить число легионеров в КХЛмМинистерство спорта подготовило проект положения, которое ограничит количество легионеров, имеющих право выступать в КХЛ и других хоккейных турнирах.Борис Майоров: ФХР разрешила Знарку совмещение после просьбы СКАДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал о том, как Олег Знарок переходил в СКА.Бывший нападающий СКА и «Сочи» Щербина перешел в «Сокол»Нападающий Александр Щербина в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сообщил, что продолжит карьеру в красноярском «Соколе».Павел Колобков: Состав на Кубок Первого канала будем обсуждать с ФХРМинистр спорта РФ Павел Колобков рассказал, что состав сборной России на Кубок Первого канала будет обсуждаться Минспортом и ФХР.Страсти по Миронову. Почему капитан сборной России оказался в центре скандалаСтрасти по Миронову. Почему капитан сборной России оказался в центре скандалаОбозреватель «Советского спорта» удивляется публичному спору, возникшему между ФХР и московским «Динамо».ФХР: Заявления, что Миронов не получил в сборной квалифицированную помощь врачей, не соответствуют действительностиФедерация хоккея России прокомментировала травму защитника московского «Динамо» во время выступлений за сборную России на первом этапе Еврохоккейтура в Финляндии.«Торпедо» выставило Петтерссона на драфт отказовФорвард «Торпедо» Фредрик Петтерссон выставлен на драфт отказов.«Кристалл» выйдет на матч ВХЛ с «Торпедо», несмотря на долгиПресс-атташе саратовского «Кристалла» Дмитрий Филюрин сообщил, что игроки команды выйдут сегодня вечером на календарный матч чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) с «Торпедо» (Усть-Каменогорск), несмотря на накопившиеся серьезные финансовые задолженности.В ФХР обдумывают целесообразность проведения Кубка мираВице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что спортивная организация анализирует экономическую целесообразность организации Кубка мира 2020 года.

Буран
Буранкалендарьстатистика
ВХЛ
ВХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ФХР
ФХР

Cпецпредложение