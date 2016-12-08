ФХР запретила ХК «Буран» регистрировать новых игроков

ФХР наложила на воронежский клуб ВХЛ «Буран» запрет на регистрацию новых игроков из-за задолженностей по зарплатам перед игроками и тренерами.

Ранее стало известно, что «Буран» имеет задолженность по зарплате за прошлый и текущий сезоны.

«По факту задержки выплаты заработной платы перед игроками «Бурана» за сезон-2016/17 дисциплинарным комитетом ФХР было вынесено клубу предупреждение, а также закрыта возможность регистрации новых игроков. К настоящему моменту клубом частично погашены долги перед игроками, тренерами и сотрудниками за текущий сезон», - говорится в заявлении.

В этом сезоне «Буран» занимает 26-е, последнее место в ВХЛ, набрав 28 играх 16 очков.





