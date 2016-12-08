Агент Мозгова: Хочется, чтобы Тимофея активнее использовали в атаке

Агент центрового клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов только что вернулся из Лос-Анджелеса, где навещал своего подопечного.

– Ноябрь у «Лейкерс» получился тяжелым, из-за травм команда потеряла сразу двух игроков стартовой пятерки, – говорит Шарифьянов. – А в каком-то матче даже трех игроков старта не досчитались, плюс одного запасного. Из-за этого команда стала чаще проигрывать. Что касается роли Тимофея, то она меняется не столь заметно, как нам хотелось бы. Тем более, в такой ситуации, когда не хватает игроков. Хотелось, чтобы роль Тимы в нападении была более значимой.

После 24 матчей регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» занимается 9-е место (10 побед, 14 поражений).