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Агент Мозгова: Хочется, чтобы Тимофея активнее использовали в атаке

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Агент центрового клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов только что вернулся из Лос-Анджелеса, где навещал своего подопечного.

– Ноябрь у «Лейкерс» получился тяжелым, из-за травм команда потеряла сразу двух игроков стартовой пятерки, – говорит Шарифьянов. – А в каком-то матче даже трех игроков старта не досчитались, плюс одного запасного. Из-за этого команда стала чаще проигрывать. Что касается роли Тимофея, то она меняется не столь заметно, как нам хотелось бы. Тем более, в такой ситуации, когда не хватает игроков. Хотелось, чтобы роль Тимы в нападении была более значимой.

После 24 матчей регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» занимается 9-е место (10 побед, 14 поражений).

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