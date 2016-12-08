Витсель заявил, что готов отработать свой контракт с «Зенитом» до конца

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что судьба его перехода в «Ювентус» зависит от руководства питерской команды, отметив, что готов должным образом отработать свой действующий контракт.



«Сейчас я тут, я играю за «Зенит» и хочу приносить ему пользу. Уйду ли я из «Зенита» нынешней зимой? Я не могу ответить на этот вопрос. Какой-то конкретной позиции по этому поводу нет. Если клуб посчитает нужным продать меня сейчас – я уйду, если же я должен буду доработать до конца контракта, я сделаю это.



Летом я должен был перейти в «Ювентус» и даже был в офисе итальянского клуба, но этот переход не согласовал наш тренер. Конечно, на тот момент это была плохая ситуация для меня, но я вернулся и постарался сконцентрироваться на работе здесь. Я бы не выиграл ничего, если бы стал обижаться и снизил к себе требования», – цитирует игрока сборной Бельгии ТАСС.

Ранее агент Витселя заявил, что его клиент точно покинет российский клуб грядущей зимой и станет игроком «Ювентуса».

Контракт полузащитника с «Зенитом» истекает летом 2017 года, что увеличивает его шансы на переезд в Серию А до окончания текущего сезона.



