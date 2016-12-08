Агент Мозгова: На баскетболе в Лос-Анджелесе аншлаги

Агент центрового клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов только что вернулся из Лос-Анджелеса, где навещал своего подопечного.

– Какова посещаемость на матчах «Лейкерс»?

– В этом плане Лос-Анджелес похож на Нью-Йорк – зал полон всегда. Там престижно ходить на баскетбол. У Тимофея возникают проблемы, чтобы оставить билеты для друзей. Игрокам выдается всего по три билета, остальные надо приобретать за свои деньги. В Кливленде с этим проблем не было, если заранее заказать. Здесь билетов нет совсем – на все матчи все продано.

После 24 матчей регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» занимается 9-е место (10 побед, 14 поражений).