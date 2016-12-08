Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Заря- : -Манчестер Юнайтед
Баскетбол  Милан- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Витязь
Футбол  Алкмар- : -Зенит
Футбол  Ницца- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«ПСЖ» ведет переговоры по трансферу защитника «Вольфсбурга», которым интересовались «Реал» и «Барселона»

Источник:  RMCКомментарии

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес может переехать в чемпионат Франции. Об этом сообщает RMC.

Согласно информации источника, на игрока сборной Швейцарии претендует «ПСЖ», который уже начал переговоры по его трансферу. 

Минувшим летом спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что к футболисту также проявляют интерес мадридский «Реал» и «Барселона». Сам Родригес, по словам представителя немецкой команды, заявлял о желании покинуть стан «волков». Однако, по неизвестным причинам защитник решил остаться в «Вольфсбурге».

Контракт 24-летнего игрока с «волками» рассчитан до 2019 года, а портал Transfermarkt.de оценивает его в 25 млн евро.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Селюк: Траоре интересуются два европейских клуба из чемпионатов первой пятеркиФутбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего московского ЦСКА Ласина Траоре, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны других команд.Андрей Червиченко: «Спартаку» нужно убедить Промеса доиграть чемпионат, а потом отпуститьБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе из «Спартака» полузащитника Квинси Промеса.Витсель заявил, что готов отработать свой контракт с «Зенитом» до концаПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что судьба его перехода в «Ювентус» зависит от руководства питерской команды, отметив, что готов должным образом отработать свой действующий контракт.Скаут «Манчестер Юнайтед» просматривал игрока «Бенфики» на матче с «Наполи»Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью намерен усилить состав команды в зимнее трансферное окно.Помимо «Баварии», на Иско претендуют три клуба из АПЛПолузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может переехать в чемпионат Англии, сообщает Diario Gol.«Барселона» отказалась от трансферов в зимнее окно«Барселона» не планирует покупать новых футболистов в зимнее трансферное окно.«Сандерленд»: М’Вила не вернется к нам в январеПолузащитник «Рубина» Янн М’Вила не перейдет в «Сандерленд» в январе 2017 года, сообщает официальный сайт клуба. Ранее француз выступал за «черных котов».«Эвертон» начал с «МЮ» переговоры о переходе Депая и Шнайдерлина«Эвертон» начал с «Манчестер Юнайтед» переговоры о трансфере двух игроков манкунианцев — нападающего Мемфиса Депая и полузащитника Моргана Шнайдердина, сообщает ESPN FC.«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Спартака» Сальваторе БоккеттиФутбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Спартака» Сальваторе Боккети, сообщает «Федеральное агентство новостей».Каррера ведет переговоры с агентом ЖирковаГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера ведет переговоры с агентом защитника «Зенита» Юрия Жиркова. Стороны обсуждают переход футболиста в зимнее трансферное окно.В «Спартаке» просмотрят лучшего бомбардира «Зенита»Защитник пензенского «Зенита» Евгений Алферов получил предложение пройти просмотр в московском «Спартаке», сообщает «Пенза-Взгляд».Китайский «Шанхай Шеньхуа» предложил Тевесу 40 млн евро в годНападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес может перейти в китайский «Шанхай Шеньхуа», сообщает «Свободная пресса».«Эвертон», «Суонси» и «Вест Хэм» интересуются ДзагоевымВ преддверии открытия зимнего трансферного окна несколько клубов английской премьер-лиги проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву, сообщает Daily Mail.Шорт-лист «Спартака». Минус Промес, плюс Самедов и Шишкин?Шорт-лист «Спартака». Минус Промес, плюс Самедов и Шишкин?Список потенциальных новичков красно-белого клуба был утвержден на совете директоров.«Барселона», «Челси» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за полузащитника «Аякса»Полузащитник амстердамского «Аякса» Ришедли Базур покинет команду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает интернет-портал Goal.сom.Валерий Масалитин: Игрокам придется доказывать Гончаренко свою состоятельностьВалерий Масалитин: Игрокам придется доказывать Гончаренко свою состоятельностьБывший нападающий московского ЦСКА высказался о решении Леонида Слуцкого покинуть столичный клуб после матча с «Тоттенхэмом».Ромуло может покинуть «Спартак» в январе 2017 годаКак сообщает Globoesporte, полузащитник московского «Спартака» Ромуло может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.«Вест Хэм» рассчитывает в январе 2017 года усилиться игроками «Челси» и «Манчестер Юнайтед»Тренерский штаб «Вест Хэма» во главе со Славеном Биличем планирует укрепить состав команды в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает издание Evening Standard.«Спартак» может вернуть Романа Шишкина уже зимойМассимо Каррера ищет усиления на правый фланг защиты красно-белого клуба.«Спартак» готов продать Промеса «Ливерпулю», уверяют английские СМИЮрген Клопп видит в голландском полузащитнике красно-белых замену сенегальцу Садио Мане, отбывающему на Кубок африканских наций.

Вольфсбург
Вольфсбургкалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Рикардо Родригес
Рикардо Родригесвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы

Cпецпредложение