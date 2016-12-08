«ПСЖ» ведет переговоры по трансферу защитника «Вольфсбурга», которым интересовались «Реал» и «Барселона»

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес может переехать в чемпионат Франции. Об этом сообщает RMC.



Согласно информации источника, на игрока сборной Швейцарии претендует «ПСЖ», который уже начал переговоры по его трансферу.



Минувшим летом спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что к футболисту также проявляют интерес мадридский «Реал» и «Барселона». Сам Родригес, по словам представителя немецкой команды, заявлял о желании покинуть стан «волков». Однако, по неизвестным причинам защитник решил остаться в «Вольфсбурге».

Контракт 24-летнего игрока с «волками» рассчитан до 2019 года, а портал Transfermarkt.de оценивает его в 25 млн евро.



