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Томас Бах: Если люди были частью системы манипуляций в Сочи, я не хотел бы видеть их на будущих Олимпиадах

Источник:  ТАССКомментарии

Президент МОК Томас Бах не осведомлен о содержании второй части доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, которая должна быть представлена 9 декабря.

- Я не хочу спекулировать на теме возможного отстранения России от будущей Олимпиады, я не видел доклад Макларена. Но если вы хотите мое частное мнение, если люди были частью системы манипуляций на ОИ-2014, будь то атлет или официальное лицо, то я не хотел бы увидеть эти персоны впредь на каких-либо Играх.

Расследованием будут заниматься МОК совместно с национальными федерациями. Мы должны подождать до представления доклада комиссией, - заявил Бах.

Первый доклад канадского юриста Ричарда Макларена о допинге в российском спорте привел к отстранению паралимпийцев РФ от участия в Играх-2016. Санкции также были применены к ряду представителей нашей страны в отдельных олимпийских дисциплинах.

ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях. Вторая, расширенная часть доклада Макларена будет опубликована 9 декабря, когда в Лондоне состоится специальная пресс-конференция.

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