Елена Вяльбе: Норвежцы тренируются очень сильно. Не верю в то, что они - реальные допингисты

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не верит в то, что сборная Норвегии добивается успехов благодаря приему запрещенных препаратов.

- Мы проигрываем сборной Норвегии во многом по неспортивным причинам? Нет, я никогда не делаю таких заявлений, огульно не обвиняю. Они, на самом деле, очень сильно тренируются, в том числе Мартин Йонсруд Сундбю. Александр Легков и Илья Черноусов неоднократно с ним бывали и говорили, что два-три года и этот парень будет очень сильно бегать.



Общая подготовка у сборной Норвегии очень сильная. В этом году у нас был один сбор, когда совмещали наши девушки, группа Акимова. Девчонки начали бояться, не умрут ли они после этого сбора. Никита Крюков в прошлом или позапрошлом году приезжал на один сбор к норвежцам. Он вернулся и сказал, что мы просто мальчики.



Они тренируются очень сильно. Может быть, там есть какая-то помощь, хорошее восстановление и так далее. Я не сильно верю, что норвежцы реальные допингисты или еще что-то, - заявила Вяльбе в эфире радио «Спорт FM».

Напомним, Мартин Йонсруд Сундбю минувшим летом был отстранен от соревнований на два месяца за доказанное злоупотребление противоастматическими препаратами.

А семикратная чемпионка мира Тереза Йохауг была уличена в применении вещества, относящегося к анаболическим стероидам. По утверждению самой спортсменки, оно входило в состав крема для губ, который он использовала. Национальное антидопинговое агентство Норвегии рекомендовало дисквалифицировать титулованную лыжницу на 14 месяцев.

