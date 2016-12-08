Футболисты «Краснодара» почтили память жертв теракта в Ницце (фото)

Футболисты «Краснодара» в преддверии матча с «Ниццей» почтили память жертв теракта, в результате которого погибло более восьмидесяти человек.

Как сообщает официальный сайт «быков», Станислав Крицюк, Александр Мартынович, Виталий Калешин и представитель тренерского штаба Дидье Бианг побывали на Променад дез Англе в Ницце, где также пострадали более ста человек, среди которых были и граждане России.

Отметим, что сегодня подопечные Игоря Шалимова сыграют с «Ниццей» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча стартует в 21.00 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.