Футболисты «Краснодара» почтили память жертв теракта в Ницце (фото)
Футболисты «Краснодара» в преддверии матча с «Ниццей» почтили память жертв теракта, в результате которого погибло более восьмидесяти человек.
Футболисты «Краснодара» почтили память жертв теракта в Ниццеhttps://t.co/6VAUoqGpE5 pic.twitter.com/8xTneYwhIN— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 8 декабря 2016 г.
Как сообщает официальный сайт «быков», Станислав Крицюк, Александр Мартынович, Виталий Калешин и представитель тренерского штаба Дидье Бианг побывали на Променад дез Англе в Ницце, где также пострадали более ста человек, среди которых были и граждане России.
Отметим, что сегодня подопечные Игоря Шалимова сыграют с «Ниццей» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча стартует в 21.00 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
08 декабря 23:05, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция