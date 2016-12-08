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За право провести ОИ-2024 поборются Будапешт, Лос-Анджелес и Париж

Источник:  Insidethegames.bizКомментарии

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам сегодняшнего заседания объявил, что число претендентов на проведение Летних Олимпийских Игр и Паралимпиады 2024 года сократилось до трех городов.

В третью стадию отборочного процесса вышли Будапешт, Лос-Анджелес и Париж.

Ожидается, что город-хозяин Олимпиады и Паралимпиады 2024 года будет назван на сессии МОК в Лиме 13 сентября. 

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