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Аршак Корян: Слышал про Слуцкого в «Витессе», но пока это только слухи

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Аршак Корян
Аршак КорянИсточник: ФК «Витесс»

Российский полузащитник «Витесса» Аршак Корян прокомментировал информацию о возможном назначении Леонида Слуцкого главным тренером голландского клуба.

– Слышал об этом как и все. Никакой конкретной информации у меня нет. Думаю, что это пока только слухи и ничего больше. Несколько игроков из команды пытались что-то узнать у меня по поводу прихода Слуцкого, но мне нечего им ответить, потому что сам не знаю.

Сможет ли Слуцкий дать что-то голландскому чемпионату? Конечно, любой тренер может привнести что-то новое в любую команду или чемпионат, – сказал Корян корреспонденту «Советского спорта».

По информации британских СМИ, Слуцкий может сменит на посту главного тренера «Витесса» Хэнка Фрейзера. Однако представитель пресс-службы клуба сообщил, что данная информация недостоверна.

В чемпионате Голландии «Витесс» на данный момент идет на восьмом месте, набрав после 15 туров 20 очков. В нынешнем сезоне бывший игрок «Локомотива» Аршак Корян поучаствовал в трех матчах высшего дивизиона, а также в двух играх Кубка страны и забил один гол. 

Владельцем этого клуба с 2013 года является российский бизнесмен Александр Чигиринский. 

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 26 октября 2009 года и покинул клуб 7 декабря после матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды – Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).

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