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Роман Ротенберг: Рассчитываем, что до плей-офф СКА сможет воспользоваться новым комплексом

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вице-президент СКА Роман Ротенберг поделился мнением о новом хоккейном комплексе петербургского клуба.

- Мы называем новый комплекс хоккейным городом неслучайно: здесь весь функционал современного спортивного комплекса. Рассчитываем, что до плей-офф основная команда СКА сможет воспользоваться этим комплексом.

На территории комплекса откроется экипировочный центр с ведущими мировыми брендами. У коллег из футбольного «Зенита» такой уже есть, мы не отстаем. Лучший опыт, который мы увидели, например, в Зале хоккейной славы в Торонто, мы привезли и реализовали здесь.

В преддверии матча с «Локомотивом» 29 декабря планируем открыть каток для массовых катаний. Это будет не просто коробка, площадка подходит и для занятий фигурным катанием, и для игры в хоккей с мячом - правда, чуть не дотягивает до стандартов для проведения официальных матчей. Это подарок от СКА Петербургу в честь 70-летия клуба.

Также в комплекс входят центр хоккейной подготовки для молодых игроков и гостиница для всех команд клубной системы СКА. На 2017 год запланировано открытие хоккейного музея и гриль-бара СКА, - приводит слова Ротенберга корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 8 декабря в Петербурге был представлен многофункциональный комплекс СКА «Хоккейный город», который находится около Ледового дворца. 

Последний матч регулярного чемпионата КХЛ петербуржцы проведут 18 февраля дома против нижегородского «Торпедо». 

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