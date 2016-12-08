Бэйл остался недоволен результатом матча «Реала» с «Боруссией»
Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл высказался о матче своей команды с дортмундской «Боруссией», которая завершилась со счетом 2:2.
Отметим, что подопечные Зинедина Зидана вели по ходу встречи со счетом 2:0, однако, немецкий клуб сумел добиться ничьи.
«Не очень хорошо пропускать в концовке матча, но я думаю, что парни заслужили победу. Посмотрим, что случится в будущем. Нас ждет жеребьевка», – написал игрок сборной Уэльса на своей странице в Twitter.
Напомним, игра между командами состоялась в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. По ее итогам «Реал» занял второе мест в группе F, набрав 12 очков и вышел в плей-офф со второго метса. На счету «Боруссии» – 14 баллов и первое место.
Disappointing to concede so late on, thought the boys deserved to win. Looking forward now to see who we get in the next round #HalaMadrid— Gareth Bale (@GarethBale11) 7 декабря 2016 г.
Матч
Голы
Бензема 28 (1:0). Бензема 54 (2:0). Обамеянг 60 (2:1). Ройс 88 (2:2).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Варан, Рамос, Каземиро, Родригес, Васкес, Модрич (Кроос, 63), Роналду, Бензема (Мората, 85)
Боруссия: Вайденфеллер, Бартра, Пищек, Шмельцер, Папастатопулос, Пулишич (Мор, 61), Кастро (Роде, 80), Шюррле (Ройс, 61), Вайгль, Обамеянг, Дембеле
Предупреждения:
Модрич, 38; Каземиро, 70 - Папастатопулос, 71
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
07 декабря 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция