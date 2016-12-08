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Бэйл остался недоволен результатом матча «Реала» с «Боруссией»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл высказался о матче своей команды с дортмундской «Боруссией», которая завершилась со счетом 2:2.

Отметим, что подопечные Зинедина Зидана вели по ходу встречи со счетом 2:0, однако, немецкий клуб сумел добиться ничьи.

«Не очень хорошо пропускать в концовке матча, но я думаю, что парни заслужили победу. Посмотрим, что случится в будущем. Нас ждет жеребьевка», – написал игрок сборной Уэльса на своей странице в Twitter.

Напомним, игра между командами состоялась в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. По ее итогам «Реал» занял второе мест в группе F, набрав 12 очков и вышел в плей-офф со второго метса. На счету «Боруссии» – 14 баллов и первое место.

Матч

Реал - Боруссия - 2:2 (1:0)

Голы

Бензема 28 (1:0). Бензема 54 (2:0). Обамеянг 60 (2:1). Ройс 88 (2:2).

Состав

Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Варан, Рамос, Каземиро, Родригес, Васкес, Модрич (Кроос, 63), Роналду, Бензема (Мората, 85)

Боруссия: Вайденфеллер, Бартра, Пищек, Шмельцер, Папастатопулос, Пулишич (Мор, 61), Кастро (Роде, 80), Шюррле (Ройс, 61), Вайгль, Обамеянг, Дембеле

Предупреждения:

Модрич, 38; Каземиро, 70 - Папастатопулос, 71

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

07 декабря 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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