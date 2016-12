Бэйл остался недоволен результатом матча «Реала» с «Боруссией»

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл высказался о матче своей команды с дортмундской «Боруссией», которая завершилась со счетом 2:2.



Отметим, что подопечные Зинедина Зидана вели по ходу встречи со счетом 2:0, однако, немецкий клуб сумел добиться ничьи.



«Не очень хорошо пропускать в концовке матча, но я думаю, что парни заслужили победу. Посмотрим, что случится в будущем. Нас ждет жеребьевка», – написал игрок сборной Уэльса на своей странице в Twitter.

Напомним, игра между командами состоялась в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. По ее итогам «Реал» занял второе мест в группе F, набрав 12 очков и вышел в плей-офф со второго метса. На счету «Боруссии» – 14 баллов и первое место.

Disappointing to concede so late on, thought the boys deserved to win. Looking forward now to see who we get in the next round #HalaMadrid