СКА – «Динамо». Шипачев выйдет во втором звене, Зуб – в третьем
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».
В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Евгений Иванников.
Первое звено: Яковлев - Белов, Ковальчук - Дацюк - Плотников;
Второе звено: Хафизуллин - Херсли, Широков - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Зубарев - Зуб, Тихонов - Каблуков - Кетов;
Четвертое звено: Рыков, Мозес - Прохоркин - Барабанов, Дергачев.
Напомним, матч пройдет 8 декабря в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Динамо - 1:1 (1:0, 0:0, 0:1)3-й период
Голы:
Шипачёв (Белов, Ковальчук), 19:44 (1:0 - бол.). Фёдоров (Робинсон, Галимов), 49:45 (1:1).
Место и дата
08 декабря 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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