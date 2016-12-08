Роман Ротенберг: Возможно, матчи сборной России на Еврочеллендже проведем в Петербурге

Вице-президент СКА Роман Ротенберг поделился мнением о новом хоккейном комплексе петербургского клуба.

- Вложения в коммерческие проекты внутри Хоккейного города мы планируем вернуть в течение пяти лет. А общие затраты - пока наша коммерческая тайна. Мы реализовали этот проект в первую очередь для города, для развития хоккея.

На новой базе возможно проведение и сборов национальной команды, причем любого возраста. Пока ничего конкретно не запланировано. Но, возможно, матчи сборной России с Норвегией в рамках Еврочелленджа мы проведем как раз в Петербурге, и сборная России будет базироваться здесь, - приводит слова Ротенберга корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».