Андрей Червиченко: «Спартаку» нужно убедить Промеса доиграть чемпионат, а потом отпустить

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе из «Спартака» полузащитника Квинси Промеса.

По данным СМИ, на 24-летнего голландца претендуют несколько известных европейских клубов, в том числе «Ливерпуль».

«Мой опыт подсказывает, что, если есть хорошее предложение, игрока надо отпускать. Если у человека из Голландии, каким бы он замечательным не был, есть реальное предложение от топового клуба, надо отпускать, потому что все равно здесь он на прежнем уровне играть уже не будет. Посмотрите, во что превратился Витсель. Да, старается, уровень вроде держит, но играет без огня. «Зенит» правильно сделал, что отпустил того же Халка…

А Промес? Ну, может быть, до конца чемпионата его удержать стоит, чтобы завоевать чемпионство, потому что без него сделать это будет тяжело. А, с другой стороны, если будет хорошее предложение, Промес уже будет о другом думать. Не уверен, что, имея предложение «Ливерпуля», он продолжит выкладываться, убиваться, как раньше. Помните, футболиста ЦСКА Карвалью, который весил чуть меньше меня (смеется). Его же не отпустили и все - не стало игрока! В общем, «Спартаку» с Промесом надо договориться, может быть даже подписать какие-то бумаги, что до конца чемпионата он точно доиграет, а потом уйдет. А если красно-белые сейчас будут говорить Квинси, что у него есть контракт на три-четыре года, и его надо доигрывать, - это путь в никуда. Не забывайте еще, что рядом с ним есть люди, которые обязательно посоветуют ему, как надо себя вести в этой ситуации. Это те же самые люди, которые теряют деньги из-за того, что трансфер пока не состоялся. На игрока также начинает давить семья, которая рада перебраться из заснеженной Москвы в Англию», - сказал Червиченко.



