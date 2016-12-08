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Работу по экспертизе проекта питерского стадиона снова обещают ускорить

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Минстрой России сообщил о скором завершении работ над проектом стадиона на Крестовском острове.

Как сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонид Ставицкий, работа Минстроя России и Главгосэкспертизы по реализации дорожной карты по получению положительной экспертизы проектной документации «близится к завершению».

Напомним, что в ноябре вице-премьер Правительства России Виталий Мутко поручил Минстрою взять на контроль прохождение государственной экспертизы проектной документации футбольного стадиона в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что Правительство Санкт-Петербурга и Главгосэкспертиза расторгли контракт на рассмотрение проектной документации. Как пояснил «Советскому спорту» начальник Главгосэксперизы России Игорь Манылов, «Заявителям необходимо согласовать проект в других ведомствах, в частности, в силовых, и к моменту проведения государственной экспертизы эти согласования еще не были получены». Игорь Манылов также подчеркнул, что у строителей все еще есть шанс успеть получить положительное заключение Главгосэкспертизы и соблюсти запланированные сроки.

На совещании в Минстрое Леонид Ставицкий также объявил, что разработчики проектной документации из НИЦ «Строительство» и будущий владелец стадиона – футбольный клуб «Зенит» - заключат договор о продлении научно-технического сопровождения арены и после ввода объекта: «Это позволит обеспечить максимальную безопасность стадиона», - прокомментировал первый замглавы Минстроя России.

Строительные работы на будущем стадионе в Санкт-Петербурге начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планировалось ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском острове должен принять матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. 

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Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове

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