Работу по экспертизе проекта питерского стадиона снова обещают ускорить
Минстрой России сообщил
о скором завершении работ над проектом стадиона на Крестовском острове.
Как
сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Леонид Ставицкий, работа Минстроя России и Главгосэкспертизы
по реализации дорожной карты по получению положительной экспертизы проектной документации «близится к
завершению».
Напомним,
что в ноябре вице-премьер Правительства России Виталий Мутко поручил Минстрою взять
на контроль прохождение государственной экспертизы проектной документации
футбольного стадиона в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что Правительство
Санкт-Петербурга и Главгосэкспертиза расторгли контракт на рассмотрение
проектной документации. Как пояснил «Советскому спорту» начальник
Главгосэксперизы России Игорь Манылов, «Заявителям необходимо согласовать проект
в других ведомствах, в частности, в силовых, и к моменту проведения
государственной экспертизы эти согласования еще не были получены». Игорь
Манылов также подчеркнул, что у строителей все еще есть шанс успеть получить положительное заключение Главгосэкспертизы
и соблюсти запланированные сроки.
На
совещании в Минстрое Леонид Ставицкий также объявил, что разработчики проектной
документации из НИЦ «Строительство» и будущий владелец стадиона – футбольный
клуб «Зенит» - заключат договор о продлении научно-технического сопровождения арены
и после ввода объекта: «Это позволит обеспечить максимальную безопасность
стадиона», - прокомментировал первый замглавы Минстроя России.
Строительные работы на будущем стадионе в Санкт-Петербурге начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планировалось ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском острове должен принять матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.