Работу по экспертизе проекта питерского стадиона снова обещают ускорить

Минстрой России сообщил о скором завершении работ над проектом стадиона на Крестовском острове.



Как сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонид Ставицкий, работа Минстроя России и Главгосэкспертизы по реализации дорожной карты по получению положительной экспертизы проектной документации «близится к завершению».



Напомним, что в ноябре вице-премьер Правительства России Виталий Мутко поручил Минстрою взять на контроль прохождение государственной экспертизы проектной документации футбольного стадиона в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что Правительство Санкт-Петербурга и Главгосэкспертиза расторгли контракт на рассмотрение проектной документации. Как пояснил «Советскому спорту» начальник Главгосэксперизы России Игорь Манылов, «Заявителям необходимо согласовать проект в других ведомствах, в частности, в силовых, и к моменту проведения государственной экспертизы эти согласования еще не были получены». Игорь Манылов также подчеркнул, что у строителей все еще есть шанс успеть получить положительное заключение Главгосэкспертизы и соблюсти запланированные сроки.



На совещании в Минстрое Леонид Ставицкий также объявил, что разработчики проектной документации из НИЦ «Строительство» и будущий владелец стадиона – футбольный клуб «Зенит» - заключат договор о продлении научно-технического сопровождения арены и после ввода объекта: «Это позволит обеспечить максимальную безопасность стадиона», - прокомментировал первый замглавы Минстроя России.

Строительные работы на будущем стадионе в Санкт-Петербурге начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планировалось ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском острове должен принять матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.