Дмитрий Селюк: Траоре интересуются два европейских клуба из чемпионатов первой пятерки

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего московского ЦСКА Ласина Траоре, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны других команд.



«Ласина Траоре интересуются два европейских клуба из чемпионатов первой пятерки. Аренда и покупка – это вопрос к «Монако». В любом случае все будет завесить от сборной Кот-д'Ивуара. Если его вызовут на Кубок Африки, то могут возникнуть проблемы с переходом. Во время африканского турнира в Европе продолжаются чемпионаты, и ждать Траоре никто не будет. К чему склоняется сам Траоре? Ни к чему. Вчера он провел игру и уехал в отпуск», – заявил Селюк.

Напомним, игрок выступает за армейцев на правах аренды, поскольку права на него принадлежат «Монако».

В нынешнем сезоне 26-летний Траоре провел за ЦСКА во всех турнирах 21 матч, забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.



