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Шарапова обошла Винус Уильямс в рейтинге самых популярных теннисисток 2016 года

Источник:  WTAКомментарии

Россиянка Мария Шарапова стала 11-й в рейтинге самых популярных теннисисток 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

Спортсменка из РФ обошла в рейтинге среди прочих Винус Уильямс, Ану Иванович и Каролину Возняцки. Отметим, что 17-ю строчку в рейтинге заняла еще одна россиянка – Светлана Кузнецова. Другая теннисистка из России Дарья Касаткина сумела попасть в топ-50, заняв 25-е место, а ее соотечственники Екатерина Макарова  и Елена Веснина заняли 38-е и 41-е место соответственно.

Напомним, рейтинг составлен на основе статистики сайта WTA по кликам посетителей. Лидеры года будут названы позже.

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