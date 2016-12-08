Шарапова обошла Винус Уильямс в рейтинге самых популярных теннисисток 2016 года

Россиянка Мария Шарапова стала 11-й в рейтинге самых популярных теннисисток 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте WTA.



Спортсменка из РФ обошла в рейтинге среди прочих Винус Уильямс, Ану Иванович и Каролину Возняцки. Отметим, что 17-ю строчку в рейтинге заняла еще одна россиянка – Светлана Кузнецова. Другая теннисистка из России Дарья Касаткина сумела попасть в топ-50, заняв 25-е место, а ее соотечственники Екатерина Макарова и Елена Веснина заняли 38-е и 41-е место соответственно.

Напомним, рейтинг составлен на основе статистики сайта WTA по кликам посетителей. Лидеры года будут названы позже.