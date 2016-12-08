Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU
Российские биатлонисты Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Семен Сучилов и Алексей Слепов одержали победу в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Риднауне.
С пятью дополнительными патронами спортсмены из РФ опередили сборную Франции на 20 секунд. Замкнула тройку лучших команда Германии.
Кубок IBU
Риднаун
Смешанная эстафета
1. Россия (Сливко, Кайшева, Сучилов, Слепов) – 1:15.17,6 (0+5)
2. Франция (0+2) +24,3
3. Германия (1+14) +2.05,7
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