СКА – «Динамо». Еременко в воротах, Терещенко во втором звене
Тренерский штаб московского «Динамо» определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.
В воротах сыграет Александр Еременко, в запасе остался Александр Лазушин.
Первое звено: Кутейкин - Робинсон, Федоров - Цветков - Галимов;
Второе звено: Маклюков - Никулин, Брюквин - Терещенко - Карпов;
Третье звено: Вишневский - Рылов, Кокарев - Горовиков - Подшендялов;
Четвертое звено: Зайцев, Игумнов - Дугин - Сопин.
Напомним, матч пройдет 8 декабря в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Динамо - 1:1 (1:0, 0:0, 0:1)3-й период
Голы:
Шипачёв (Белов, Ковальчук), 19:44 (1:0 - бол.). Фёдоров (Робинсон, Галимов), 49:45 (1:1).
Место и дата
08 декабря 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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