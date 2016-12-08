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Рой Кин: Гвардиола и «Манчестер Сити» не так хороши, как думают многие эксперты

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и шотландским «Селтиком» (1:1).

«Манчестер Сити» не так хорош, как думают многие эксперты. То же самое касается и Гвардиолы. Почему? Потому что этот клуб, например, неуважительно отнесся к «Селтику», но те, кто видел матч понимают, что шотландский клуб был сильнее. На мой взгляд, команда Брендана Роджерса вообще могла победить», – приводит слова Кина Goal.

Матч

Манчестер Сити - Селтик - 1:1 (1:1)

Голы

Робертс 4 (0:1). Ихеаначо 8 (1:1).

Состав

Манчестер Сити: Кабальеро, Санья, Адарабиойо, Сабалета, Клиши, Маффео (Навас, 62), Гюндоган, Ихеаначо, Сане, Нолито, Фернандо

Селтик: Гордон, Лустиг, Исагирре, Святченко, Шимунович, Форрест (Маккей-Стивен, 51), Рогич, Армстронг, Браун, Дембеле (Гриффитс, 73), Робертс

Предупреждения:

Гюндоган, 79 - Лустиг, 44; Браун, 85

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

06 декабря 22:45, Этихад, Онлайн-трансляция

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