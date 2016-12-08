Михаил Моссаковский: Знаю, что Слуцкий очень хочет поработать в Англии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский оценил вклад экс-наставника московского ЦСКА Леонида Слуцкого в отечественный футбол, отметив, что специалист хочет поработать в АПЛ.



«Большое видится на расстоянии. Уверен, что истинное значение Леонида Викторовича для нашего футбола, многократно помноженное его человеческими качествами, мы сможем оценить только через какое-то время.



Очень хочется, чтобы к тому времени Леонид Викторович уже нашел себя в новом клубе и новом чемпионате. Знаю, что он очень хочет поработать в Англии. И мне это особенно приятно, учитывая то, что я комментирую АПЛ. Очень хочется, чтобы у него получилось. И это будет особенной гордостью – начать трансляцию одного из матчей Чемпионата Англии, и прочитав состав одной из команд, через паузу добавить: «Главный тренер - Леонид Слуцкий», – написал Моссаковский в своем Instagram.