В «Спартаке» может появиться спортивный директор «Сассуоло»

Спортивным директором московского «Спартака» может стать Джованни Росси, занимающий сейчас аналогичную должность в итальянском клубе «Сассуоло», сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, существует также вариант, что 50-летний Росси будет отвечать за поиск новичков на западноевропейском рынке.

Будучи игроком Росси выступал на позиции форварда за «Комо». После завершения карьеры он занялся трансферной деятельностью. Помимо «Сассуоло», он с 2010 по 2013 год работал в «Ювентусе, где отвечал за селекцию в молодежном секторе.