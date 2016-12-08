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В «Спартаке» может появиться спортивный директор «Сассуоло»

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Спортивным директором московского «Спартака» может стать Джованни Росси, занимающий сейчас аналогичную должность в итальянском клубе «Сассуоло», сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, существует также вариант, что 50-летний Росси будет отвечать за поиск новичков на западноевропейском рынке.

Будучи игроком Росси выступал на позиции форварда за «Комо». После завершения карьеры он занялся трансферной деятельностью. Помимо «Сассуоло», он с 2010 по 2013 год работал в «Ювентусе, где отвечал за селекцию в молодежном секторе.  

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