Агент Кришито: «Зенит» не планирует продавать Доменико

Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д’Амико опроверг слухи о переходе своего клиента в «Интер» в ближайшее трансферное окно.

- Кришито – это отличный футболист. Интер заинтересован в приобретении левого защитика, но клуб не планирует его продавать. Он является капитаном «Зенита», тренер ему доверяет. Думаю, что он остается на 100% в России. Доменико в Питере комфортно, он любит клуб, а болельщики любят его, - передает слова Д’Амико ItaSportPress.

Напомним, что Кришито провел за «Зенит» 14 матчей в текущем сезоне, забив три мяча.