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«Салават Юлаев» по буллитам уступил «Куньлуню»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Салават Юлаев» дома проиграл «Куньлуню» (4:5 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. У хозяев льда отличились Кирилл Капризов, Денис Паршин, Александр Логинов и Денис Куляш, у гостей - Янне Яласваара, Томи Саллинен, Чад Ро и Мартин Бакош.

В серии буллитов победу команде из Пекина принес точный бросок Бакоша. 

Уфимцы занимают четвертое место в Восточной конференции, китайский клуб идет седьмым.

10 декабря «Салават» примет «Амур», а «Куньлунь» в тот же день сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом».

Матч

Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар - 4:5 Б. (2:2, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Яласваара (Ро), 9:33 (0:1 - бол.). Капризов (Умарк, Лепистё), 15:50 (1:1 - бол.). Саллинен (Бакош, Тайми), 17:06 (1:2). Паршин (Логинов, Майоров), 19:23 (2:2). Ро (Виделль), 22:52 (2:3 - бол.). Бакош (Тайми), 25:25 (2:4 - бол.). Логинов (Умарк, Капризов), 36:27 (3:4). Куляш (Майоров), 57:23 (4:4).

Победный буллит:

Бакош - 4:5.

Место и дата

08 декабря 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция



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