«Салават Юлаев» по буллитам уступил «Куньлуню»

«Салават Юлаев» дома проиграл «Куньлуню» (4:5 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. У хозяев льда отличились Кирилл Капризов, Денис Паршин, Александр Логинов и Денис Куляш, у гостей - Янне Яласваара, Томи Саллинен, Чад Ро и Мартин Бакош.

В серии буллитов победу команде из Пекина принес точный бросок Бакоша.

Уфимцы занимают четвертое место в Восточной конференции, китайский клуб идет седьмым.

10 декабря «Салават» примет «Амур», а «Куньлунь» в тот же день сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом».





