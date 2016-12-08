«Салават Юлаев» по буллитам уступил «Куньлуню»
«Салават Юлаев» дома проиграл «Куньлуню» (4:5 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. У хозяев льда отличились Кирилл Капризов, Денис Паршин, Александр Логинов и Денис Куляш, у гостей - Янне Яласваара, Томи Саллинен, Чад Ро и Мартин Бакош.
В серии буллитов победу команде из Пекина принес точный бросок Бакоша.
Уфимцы занимают четвертое место в Восточной конференции, китайский клуб идет седьмым.
10 декабря «Салават» примет «Амур», а «Куньлунь» в тот же день сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом».
Матч
Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар - 4:5 Б. (2:2, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Яласваара (Ро), 9:33 (0:1 - бол.). Капризов (Умарк, Лепистё), 15:50 (1:1 - бол.). Саллинен (Бакош, Тайми), 17:06 (1:2). Паршин (Логинов, Майоров), 19:23 (2:2). Ро (Виделль), 22:52 (2:3 - бол.). Бакош (Тайми), 25:25 (2:4 - бол.). Логинов (Умарк, Капризов), 36:27 (3:4). Куляш (Майоров), 57:23 (4:4).
Победный буллит:
Бакош - 4:5.
Место и дата
08 декабря 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция