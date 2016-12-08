«Амур» в гостях уступил «Трактору»

Хоккеисты «Трактора» на своей площадке переиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» со счетом 3:1.

В составе челябинской команды заброшенными шайбами отметились Дерек Рой, Кирилл Кольцов и Максим Якуценя. У хабаровчан точный бросок на счету Виталия Попова.

После этой игру «Трактор» набрал 66 очков в 39 встречах и занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. У «Амура» в активе 44 балла в 40 матчах и 13 место на «Востоке».

В следующей игре 10 декабря «Трактор» на своей площадке примет «Адмирал». В тот же день в Уфе «Амур» сыграет с «Салаватом Юлаевым».

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