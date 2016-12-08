«Амур» в гостях уступил «Трактору»
Хоккеисты «Трактора» на своей площадке переиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» со счетом 3:1.
В составе челябинской команды заброшенными шайбами отметились Дерек Рой, Кирилл Кольцов и Максим Якуценя. У хабаровчан точный бросок на счету Виталия Попова.
После этой игру «Трактор» набрал 66 очков в 39 встречах и занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. У «Амура» в активе 44 балла в 40 матчах и 13 место на «Востоке».
В следующей игре 10 декабря «Трактор» на своей площадке примет «Адмирал». В тот же день в Уфе «Амур» сыграет с «Салаватом Юлаевым».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Амур - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Рой (Кольцов, Пестунов), 17:32 (1:0). Кольцов (Пестунов, Щехура), 38:45 (2:0). Попов (Ли, Y. Nazarov), 41:55 (2:1). Якуценя (Кручинин), 58:39 (3:1).
Место и дата
08 декабря 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция