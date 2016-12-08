Шайба Семина принесла «Магнитке» волевую победу над «Адмиралом»
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на своей площадке вырвали победу у «Адмирала»в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.
Заброшенными шайбами у хозяев отметились Оскар Осала, Томаш Филиппи, Ян Коварж, Евгений Тимкин и Александр Семин. У дальневосточников точные броски на счету Максима Казакова, Виктора Александрова и Александра Горшкова.
После этой встречи «Металлург» набрал 84 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. У «Адмирала» 55 очков и шестое место на «Востоке».
В следующей игре 10 декабря «Магнитка» примет дома китайский «Куньлунь». В тот же день «Адмирал» в Челябинске сыграет с местным «Трактором».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Адмирал - 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
Голы:
Казаков (Волченков, Барбашев), 12:37 (0:1). Осала (Бирюков), 14:38 (1:1). Александров (Григорьев), 23:49 (1:2). Горшков (Ткачёв), 31:53 (1:3). Коварж (Зарипов, Ли), 38:50 (2:3). Филиппи (Сёмин), 48:36 (3:3). Сёмин (Потехин, Филиппи), 58:53 (4:3). Тимкин (Коварж), 59:20 (5:3).
Место и дата
08 декабря 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция