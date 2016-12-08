Шайба Семина принесла «Магнитке» волевую победу над «Адмиралом»

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на своей площадке вырвали победу у «Адмирала»в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Оскар Осала, Томаш Филиппи, Ян Коварж, Евгений Тимкин и Александр Семин. У дальневосточников точные броски на счету Максима Казакова, Виктора Александрова и Александра Горшкова.

После этой встречи «Металлург» набрал 84 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. У «Адмирала» 55 очков и шестое место на «Востоке».

В следующей игре 10 декабря «Магнитка» примет дома китайский «Куньлунь». В тот же день «Адмирал» в Челябинске сыграет с местным «Трактором».

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