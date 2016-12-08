Ромелу Лукаку: Не буду врать, летом меня хотел купить клуб из АПЛ

Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку рассказал, при каких условиях он готов покинуть английский клуб, отметив, что минувшим летом некий клуб из АПЛ вел переговоры с «ирисками» по его трансферу.



Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Бельгии заинтересованы «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», а также мадридский «Атлетико».



«Не буду врать, меня хотел купить клуб, который представляет чемпионат Англии. Однако, новые сотрудники «Эвертона» дали мне понять, что никто меня не отпустит.

Не стану отвечать отказом на предложения из чемпионата Германии, Испании или Италии. Все зависит от того, насколько заинтересован клуб. Во-первых, мне нужен тренер, который будет в меня верить, поскольку нет никакого смысла переходить туда, где тебя ждет скамейка запасных», – приводит слова Лукаку Goal.