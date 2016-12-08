Мэт Робинсон: Если «Динамо» не попадет в плей-офф, это будет настоящая трагедия

Защитник московского «Динамо» Мэт Робинсон поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне.

- Тяжелый сезон для «Динамо». Вы ожидали, что будет так трудно?

- Все идет не совсем так, как мы планировали, но впереди половина чемпионата. Время исправить еще есть. Не нужно паниковать. В последних матчах мы побеждаем, необходимо продолжать в том же духе.

- Заметили возросшую конкуренцию на «Западе»?

- На «Западе» очень плотная борьба в турнирной таблице. Здесь много сильных команд, достаточно мастеровитых игроков. В принципе, на «Востоке» то же самое. Каждый матч в КХЛ превращается в настоящую битву.

- Так что битва за плей-офф очень серьезно обострилась?

- Попасть в плей-офф будет не так просто. Нам придется хорошо потрудиться и стать настоящей командой. Нужно обыгрывать таких соперников, как ЦСКА и СКА, постараться набрать как можно больше очков.

- И если «Динамо» не попадет в плей-офф, это будет трагедия?

- Это будет настоящая трагедия. Мы настроены только на то, чтобы попасть в розыгрыш Кубка Гагарина, и никак иначе. Будем стараться выигрывать матч за матчем.

В эти минуте бело-голубые в Петербурге начали матч со СКА. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.



