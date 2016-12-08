Мэт Робинсон: Если «Динамо» не попадет в плей-офф, это будет настоящая трагедия
Защитник московского «Динамо» Мэт Робинсон поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне.
- Тяжелый
сезон для «Динамо». Вы ожидали, что будет
так трудно?
- Все идет не совсем так, как мы планировали, но впереди половина чемпионата. Время исправить еще есть. Не нужно паниковать. В последних матчах мы побеждаем, необходимо продолжать в том же духе.
- Заметили
возросшую конкуренцию на «Западе»?
- На «Западе» очень плотная борьба в турнирной таблице. Здесь много сильных команд, достаточно мастеровитых игроков. В принципе, на «Востоке» то же самое. Каждый матч в КХЛ превращается в настоящую битву.
- Так
что битва за плей-офф очень серьезно
обострилась?
- Попасть в плей-офф будет не так просто. Нам придется хорошо потрудиться и стать настоящей командой. Нужно обыгрывать таких соперников, как ЦСКА и СКА, постараться набрать как можно больше очков.
- И
если «Динамо» не попадет в плей-офф, это
будет трагедия?
- Это будет настоящая трагедия. Мы настроены только на то, чтобы попасть в розыгрыш Кубка Гагарина, и никак иначе. Будем стараться выигрывать матч за матчем.
В эти минуте бело-голубые в Петербурге начали матч со СКА. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
СКА - Динамо - 1:1 (1:0, 0:0, 0:1)3-й период
Голы:
Шипачёв (Белов, Ковальчук), 19:44 (1:0 - бол.). Фёдоров (Робинсон, Галимов), 49:45 (1:1).
Место и дата
08 декабря 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция