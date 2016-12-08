Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА1 : 1Динамо Москва
Футбол  Заря0 : 0Манчестер Юнайтед
Баскетбол  Милан- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА3 : 1Витязь
Футбол  Алкмар1 : 0Зенит
Футбол  Ницца- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мэт Робинсон: Если «Динамо» не попадет в плей-офф, это будет настоящая трагедия

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Защитник московского «Динамо» Мэт Робинсон поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне.

- Тяжелый сезон для «Динамо». Вы ожидали, что будет так трудно?
- Все идет не совсем так, как мы планировали, но впереди половина чемпионата. Время исправить еще есть. Не нужно паниковать. В последних матчах мы побеждаем, необходимо продолжать в том же духе.

- Заметили возросшую конкуренцию на «Западе»?
- На «Западе» очень плотная борьба в турнирной таблице. Здесь много сильных команд, достаточно мастеровитых игроков. В принципе, на «Востоке» то же самое. Каждый матч в КХЛ превращается в настоящую битву.

- Так что битва за плей-офф очень серьезно обострилась?
- Попасть в плей-офф будет не так просто. Нам придется хорошо потрудиться и стать настоящей командой. Нужно обыгрывать таких соперников, как ЦСКА и СКА, постараться набрать как можно больше очков.

- И если «Динамо» не попадет в плей-офф, это будет трагедия?
- Это будет настоящая трагедия. Мы настроены только на то, чтобы попасть в розыгрыш Кубка Гагарина, и никак иначе. Будем стараться выигрывать матч за матчем.

В эти минуте бело-голубые в Петербурге начали матч со СКА. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

СКА - Динамо - 1:1 (1:0, 0:0, 0:1)

3-й период

Голы:

Шипачёв (Белов, Ковальчук), 19:44 (1:0 - бол.). Фёдоров (Робинсон, Галимов), 49:45 (1:1).

Место и дата

08 декабря 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Захаркин: Разница в игре вратарейГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».Илья Воробьев: Благодарен ребятам, что вытащили игру с «Адмиралом»Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала».«Нефтехимик» расстался с Лисутиным«Нефтехимик» расторг контракта с вратарем Иваном Лисутиным по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте нижнекамцев.«Салават Юлаев» по буллитам уступил «Куньлуню»«Салават Юлаев» дома проиграл «Куньлуню» (4:5 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.СКА – «Динамо». Перед матчем в галерею славы армейцев включили 11 игроковПеред матчем регулярного чемпионата КХЛ между СКА и московским «Динамо» в галерею славы армейцев были включены 11 игроков.СКА – «Динамо» (Москва). ОнлайнВ четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга сыграет с московским «Динамо».Шайба Семина принесла «Магнитке» волевую победу над «Адмиралом»Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на своей площадке вырвали победу у «Адмирала»в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.«Амур» в гостях уступил «Трактору»Хоккеисты «Трактора» на своей площадке переиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» со счетом 3:1.СКА – «Динамо». Еременко в воротах, Терещенко во втором звенеТренерский штаб московского «Динамо» определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.СКА – «Динамо». Шипачев выйдет во втором звене, Зуб – в третьемТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».Роман Ротенберг: Возможно, матчи сборной России на Еврочеллендже проведем в ПетербургеВице-президент СКА Роман Ротенберг поделился мнением о новом хоккейном комплексе петербургского клуба.СКА планирует начать сезон-2017/18 на домашней площадке финского размераСКА сезон регулярного чемпионата КХЛ-2017/18 может начать на домашней площадке финского размера.Роман Ротенберг: Рассчитываем, что до плей-офф СКА сможет воспользоваться новым комплексомВице-президент СКА Роман Ротенберг поделился мнением о новом хоккейном комплексе петербургского клуба.«Какая Рига? Россия! Зарипов!» Любопытный казус на домашних матчах рижан (видео)«Какая Рига? Россия! Зарипов!» Любопытный казус на домашних матчах рижан (видео)Как латвийские фанаты оказались в явном меньшинстве на домашнем поединке своей команды.КХЛ. СКА – «Динамо» (Москва), «Спартак» – «Нефтехимик» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Кирилл Сафронов: У СКА и «Динамо» разные системы, но обе команды сильныеБывший защитник СКА Кирилл Сафронов поделился ожиданиями от встречи питерцев с московским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.«СКА не стоит ждать легкой прогулки в матче с «Динамо»«СКА не стоит ждать легкой прогулки в матче с «Динамо»Прогноз «Советского спорта» на матчи КХЛ.Алексей Бадюков: «Динамо» нужно играть жестко против лидеров СКАДвукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Бадюков поделился ожиданиями от матча между СКА и московским «Динамо».Вячеслав Быков: Дацюк и Ковальчук – это украшение хоккеяДвукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Быков прокомментировал возвращение в национальную команду Ильи Ковальчука.В Москве в субботу пройдет «День «Динамо»10 декабря на территории близ арены «ВТБ Ледовый дворец» в рамках юбилейных торжеств и при поддержке «Парка Легенд» пройдёт «День «Динамо». Праздник посвящен 70-летию столичного хоккейного клуба.

СКА
СКАкалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Мэт Робинсон
Мэт Робинсонвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение