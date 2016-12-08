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АЗ – «Зенит». Лодыгин, Новосельцев и Джорджевич выйдут в стартовом составе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на матч группового этапа Лиги Европы против голландского АЗ.

Стартовый состав: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жирков, Хави Гарсия, Витсель, Жулиано, Джорджевич, Мак, Дзюба.

Запасные: Кержаков М., Нету, Юсупов, Могилевец, Маурисио, Гасилин, Кокорин.

Напомним, матч состоится 8 декабря в Алкмааре и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. 

Матч

Алкмар - Зенит - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Риенстра 7 (1:0).

Состав

Алкмар: Роше, Хапс, Йоханссон, Риенстра, Люккассен, Вуйтенс, Танкович, Бель Хассани, Мюрен, Вегорст, Сьютенс

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Анюков, Ломбертс, Хави Гарсия, Жулиано, Мак, Жирков, Витсель, Дзюба, Джорджевич

Место и дата

08 декабря 21:00, АФАС, Текстовая трансляция


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