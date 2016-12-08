Александр Кравцов: Медальный прогноз на Олимпиаду будет сформирован после этапа КМ в Корее

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов рассказал о том, когда будет сформирован медальный зачет для российских биатлонистов на Олимпиаду 2018 года.

- Медального прогноза не будет до того, пока спортсмены не пройдут тестовую площадку. Когда мы пройдем тестовые соревнования – этап Кубка мира в Корее в предолимпийскую неделю, тогда у нас за год до Игр будет реальный прогноз на Олимпиаду. Окончательно медальный прогноз на Олимпиаду будет сформирован после этого этапа, - передает слова Кравцова «Р-Спорт».

Добавим, что седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет в корейском Пхенчхане со 2 по 5 марта 2017 года.