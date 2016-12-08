СКА – «Динамо». Перед матчем в галерею славы армейцев включили 11 игроков
Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между СКА и московским «Динамо» в галерею славы армейцев были включены 11 игроков.
Станислав Литовко, экс-игрок сборной СССР;
Евгений Волков, экс-игрок сборной СССР;
Дмитрий Копченов, бронзовый призер чемпионата СССР-1971 в составе СКА;
Павел Козлов, бронзовый призер чемпионата СССР-1971 в составе СКА;
Петр Андреев, бронзовый призер чемпионата СССР-1971 в составе СКА;
Игорь Щурков, бронзовый призер чемпионата СССР-1971 в составе СКА;
Константин Меньшиков, бронзовый призер чемпионата СССР-1971 в составе СКА;
Николай Маслов, бронзовый призер чемпионата СССР-1987 в составе СКА;
Андрей Андреев, бронзовый призер чемпионата СССР-1987 в составе СКА;
Максим Сушинский, экс-игрок сборной России, чемпион мира-2008;
Максим Соколов, экс-игрок сборной России.
Напомним, встреча между СКА и «Динамо» приурочен к 70-летию петербургского клуба. Матч пройдет 8 декабря в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Динамо - 1:1 (1:0, 0:0, 0:1)3-й период
Голы:
Шипачёв (Белов, Ковальчук), 19:44 (1:0 - бол.). Фёдоров (Робинсон, Галимов), 49:45 (1:1).
Место и дата
08 декабря 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция