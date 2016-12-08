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СКА – «Динамо». Перед матчем в галерею славы армейцев включили 11 игроков

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между СКА и московским «Динамо» в галерею славы армейцев были включены 11 игроков.

Станислав Литовко, экс-игрок сборной СССР;

Евгений Волков, экс-игрок сборной СССР;

Дмитрий Копченов, бронзовый призер чемпионата СССР-1971 в составе СКА;

Павел Козлов, бронзовый призер чемпионата СССР-1971 в составе СКА;

Петр Андреев, бронзовый призер чемпионата СССР-1971 в составе СКА;

Игорь Щурков, бронзовый призер чемпионата СССР-1971 в составе СКА;

Константин Меньшиков, бронзовый призер чемпионата СССР-1971 в составе СКА;

Николай Маслов, бронзовый призер чемпионата СССР-1987 в составе СКА;

Андрей Андреев, бронзовый призер чемпионата СССР-1987 в составе СКА;

Максим Сушинский, экс-игрок сборной России, чемпион мира-2008;

Максим Соколов, экс-игрок сборной России.

Напомним, встреча между СКА и «Динамо» приурочен к 70-летию петербургского клуба. Матч пройдет 8 декабря в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

СКА - Динамо - 1:1 (1:0, 0:0, 0:1)

3-й период

Голы:

Шипачёв (Белов, Ковальчук), 19:44 (1:0 - бол.). Фёдоров (Робинсон, Галимов), 49:45 (1:1).

Место и дата

08 декабря 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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