«Нефтехимик» расстался с Лисутиным

«Нефтехимик» расторг контракта с вратарем Иваном Лисутиным по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте нижнекамцев.

В этом сезоне 29-летний голкипер сыграл в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ, одержав 9 побед, пропуская в среднем 2.40 шайбы за игру и отражая 92,3% бросков по своим воротам.

Цвета «Нефтехимика» Лусутин защищал с марта. До этого он выступал за «Торпедо», «Витязь», «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург».











