Сегодня в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит олимпийский бал. Корреспондент «Советского спорта» пообщался с Председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадием Зюгановым.



– Какой по счету это для вас бал?

– Я был, наверное, не всех олимпийских балах, – рассказывает политик. – Я Люблю спорт. В своё время занимался самыми разными видами. Бегал стометровку почти за одиннадцать секунд, а также входил в сборную города по волейболу.



– Этот праздник спортсмены встречают с тревогой, поскольку 9 декабря все ждут доклад Макларена.

– Вот что я вам скажу: этот доклад – полная туфта. Можете его смело выбросить, когда получите. Этот человек просто выполняет свою ЦРУ'шную работу, – отметил лидер КПРФ.



