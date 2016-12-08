Илья Воробьев: Благодарен ребятам, что вытащили игру с «Адмиралом»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала».

– Благодарен ребятам, что вытащили игру. Смогли в сложной ситуации после второго периода не переставать бороться и выполнили игровое задание лучше, чем во втором игровом отрезке.

– Неожиданный ход для всех – Крис Ли на точке вбрасывания. Как родилась эта идея?

– Ну вы же знаете, что Крис раньше играл центрального нападающего, до перевода в защитники. Сегодня здорово отыграл Райт у соперников, а у Коваржа сегодня не шло против него, и именно на большинство мы сделали такую замену, - цитирует Воробьева официальный сайт «Металлурга».



Напомним, что «Металлург» уступал по ходу матча с «Адмиралом» две шайбы, однако на последних минутах встречи смог вырвать победу со счетом 5:3.

КХЛ

Регулярный чемпионат