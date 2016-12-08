Илья Воробьев: Благодарен ребятам, что вытащили игру с «Адмиралом»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала».
– Благодарен ребятам, что вытащили игру. Смогли в сложной ситуации после второго периода не переставать бороться и выполнили игровое задание лучше, чем во втором игровом отрезке.
– Неожиданный
ход для всех – Крис Ли на точке вбрасывания.
Как родилась эта идея?
– Ну вы же знаете, что Крис раньше играл центрального нападающего, до перевода в защитники. Сегодня здорово отыграл Райт у соперников, а у Коваржа сегодня не шло против него, и именно на большинство мы сделали такую замену, - цитирует Воробьева официальный сайт «Металлурга».
Напомним, что «Металлург» уступал по ходу матча с «Адмиралом» две шайбы, однако на последних минутах встречи смог вырвать победу со счетом 5:3.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Адмирал - 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
Голы:
Казаков (Волченков, Барбашев), 12:37 (0:1). Осала (Бирюков), 14:38 (1:1). Александров (Григорьев), 23:49 (1:2). Горшков (Ткачёв), 31:53 (1:3). Коварж (Зарипов, Ли), 38:50 (2:3). Филиппи (Сёмин), 48:36 (3:3). Сёмин (Потехин, Филиппи), 58:53 (4:3). Тимкин (Коварж), 59:20 (5:3).
Место и дата
08 декабря 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция