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Роман Власов: Надеюсь, наше руководство сделает все необходимое в связи с докладом Макларена

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит олимпийский бал. Корреспондент «Советского спорта» пообщался с российским борцом греко-римского стиля Романом Власовым.

– Как это по счету для вас бал?
– Не поверите, я здесь впервые. После игр в Лондоне меня уже приглашали сюда, но я отказался. Потом, когда я узнал, что это красочное и яркое событие, пожалел. Сегодня я отменил тренировку, чтобы посетить это мероприятие.

– Какие у вас ожидания от пятничного доклада Макларена?
– Очень волнуюсь, поскольку я был шокирован тем, что нашу паралимпийскую сборную не допустили до Игр в Рио. Надеюсь, наше спортивное руководство сделает все необходимое в связи с докладом Макларена, – сказал Власов.


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