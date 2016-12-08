Роман Власов: Надеюсь, наше руководство сделает все необходимое в связи с докладом Макларена

Сегодня в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит олимпийский бал. Корреспондент «Советского спорта» пообщался с российским борцом греко-римского стиля Романом Власовым.



– Как это по счету для вас бал?

– Не поверите, я здесь впервые. После игр в Лондоне меня уже приглашали сюда, но я отказался. Потом, когда я узнал, что это красочное и яркое событие, пожалел. Сегодня я отменил тренировку, чтобы посетить это мероприятие.



– Какие у вас ожидания от пятничного доклада Макларена?

– Очень волнуюсь, поскольку я был шокирован тем, что нашу паралимпийскую сборную не допустили до Игр в Рио. Надеюсь, наше спортивное руководство сделает все необходимое в связи с докладом Макларена, – сказал Власов.





