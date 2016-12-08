В ВФЛА не знают об отказе Исинбаевой от выборов на пост президента организации
Во Всероссийской федерации легкой атлетики не подтвердили информацию, что Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА.
– Ничего не знаю об этом. У нас нет такой информации, – сказала пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко в интервью RT.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что спортсменка сняла свою кандидатуру с выборов главы ВФЛА.
Напомним, что 7 декабря состоялось первое собрание членов РУСАДА в новом составе. Председателем была избрана знаменитая российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева.
За пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики поборются четыре кандидата: Елена Исинбаева, Андрей Сильнов, Михаил Бутов и Дмитрий Шляхтин. Выборы состоятся 9 декабря.
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