В ВФЛА не знают об отказе Исинбаевой от выборов на пост президента организации

Во Всероссийской федерации легкой атлетики не подтвердили информацию, что Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА.

– Ничего не знаю об этом. У нас нет такой информации, – сказала пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко в интервью RT.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что спортсменка сняла свою кандидатуру с выборов главы ВФЛА.

Напомним, что 7 декабря состоялось первое собрание членов РУСАДА в новом составе. Председателем была избрана знаменитая российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева.