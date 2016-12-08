«Шахтер» обыграл «Брагу», одержав победы во всех матчах Лиги Европы в группе

«Брага» дома уступила «Шахтеру» (2:4) в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

У хозяев поля отличились Никола Стоилькович (43-я минута) и Никола Вуклевич (89-я), у гостей по два раза отличились Сергей Кривцов (22-я и 62-я) и Тайсон (39-я и 66-я).

Встреча не имела турнирного значения для украинского клуба, который вышел в плей-офф с первого места, одержав победы во всех шести матчах в группе H. Также продолжит выступление в турнире бельгийский «Гент», в параллельном матче вырвавший победу у «Коньяспора» (1:0).

Португальская и турецкая команды завершили участие в Лиге Европы.

Матч Брага - Шахтер - 2:4 (0:0) Место и дата 08 декабря 23:05, Брага Мунисипал, Онлайн-трансляция

Матч Коньяспор - Гент - 0:1 (0:0) Место и дата 08 декабря 19:00, Торку Арена, Онлайн-трансляция



