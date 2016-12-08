Александр Бубнов: В Лиге чемпионов «Ростов» обрел ценный опыт и уверенность в себе

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о встрече «Ростова» с ПСВ (0:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, российский клуб занял третье место в квартете D и вышел в плей-офф Лиги Европы.

- Ростовчане очень ответственно готовились к этому матчу, они очень хотели попасть в Лигу Европы. А в ПСВ знали, что играть с «Ростовом» непросто и лишний раз старались не рисковать. В итоге же в первом тайме опасных моментов у голландцев практически не было, и команда потеряла время. А в концовке встречи ПСВ очень старался забить, но не удалось, ничья же уже обеспечивала ростовчанам выход в плей-офф Лиги Европы. И хоть в эпизоде с неназначенным пенальти российской команде повезло, все равно нужно отметить, что «Ростов» отлично настроился на эту игру и в очередной раз показал характер. Очевидно, что благодаря такому выступлению в Лиге чемпионов ростовчане заслужили любовь болельщиков, и теперь они наверняка смогут простить команде многое, в том числе и неудачи в чемпионате России. Кроме того, «Ростов» обрел ценный опыт и уверенность в себе и теперь получит шанс побороться за победу в Лиге Европы, - цитирует Бубнова Sportbox.