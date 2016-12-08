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Александр Бубнов: В Лиге чемпионов «Ростов» обрел ценный опыт и уверенность в себе

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о встрече «Ростова» с ПСВ (0:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, российский клуб занял третье место в квартете D и вышел в плей-офф Лиги Европы.

- Ростовчане очень ответственно готовились к этому матчу, они очень хотели попасть в Лигу Европы. А в ПСВ знали, что играть с «Ростовом» непросто и лишний раз старались не рисковать. В итоге же в первом тайме опасных моментов у голландцев практически не было, и команда потеряла время. А в концовке встречи ПСВ очень старался забить, но не удалось, ничья же уже обеспечивала ростовчанам выход в плей-офф Лиги Европы. И хоть в эпизоде с неназначенным пенальти российской команде повезло, все равно нужно отметить, что «Ростов» отлично настроился на эту игру и в очередной раз показал характер. Очевидно, что благодаря такому выступлению в Лиге чемпионов ростовчане заслужили любовь болельщиков, и теперь они наверняка смогут простить команде многое, в том числе и неудачи в чемпионате России. Кроме того, «Ростов» обрел ценный опыт и уверенность в себе и теперь получит шанс побороться за победу в Лиге Европы, - цитирует Бубнова Sportbox. 

Матч

ПСВ - Ростов - 0:0

Состав

ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.

Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)

Предупреждения:

Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция

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