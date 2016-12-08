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«Барселона» предложила «Шапекоэнсе» принять участие в предсезонном турнире

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Барселоны», клуб выслал официальное приглашение бразильскому «Шапекоэнсе» с предложением принять участие в предсезонном турнире Кубок Жоана Гампера, который состоится в 2017 году.

Ежегодный матч на Кубок Жоана Гампера проводится перед началом сезона. Каталонский клуб сам выбирает соперников на это первенство, которое проводится на домашнем стадионе сине-гранатовых «Камп Ноу».

Напомним, самолет, на борту которого находились представители «Шапекоэнсе», потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.  

Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». После крушения колумбийский клуб первым подал просьбу признать «Шапекоэнсе» победителем Копа Судамерикана.


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