Подчуфарова побежит спринт на Кубке мира под 3-м номером

Стал известен стартовый протокол женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Поклюке. Об этом сообщает официальный сайт СБР.

Отмечается, что первой из россиянок стартует Ольга Подчуфарова. Она начнет гонку под третьим номером. Татьяна Акимова стартует 19-й, Екатерина Глазырина – 41-й, Светлана Слепцова – 53-й, Анастасия Загоруйко – 103-й.

Напомним, гонка состоится в пятницу и начнется в 16.15 мск.