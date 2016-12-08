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«Карабах» уступил «Фиорентине» и покинул розыгрыш Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четверг итальянская «Фиорентина» в гостях переиграла азербайджанский «Карабах» в шестом туре группового этапа Лиги Европы со счетом 2:1.

Счет на 60-й минуте открыл полузащитник итальянской команды Матиас Весино. На 73-й минуте встречи нападающий «Карабаха» Рейналдо восстановил равновесие. Однако спустя три минуты Федерико Кьеза вновь вывел «Фиориентину» вперед.

В параллельном матче группы ПАОК переиграл чешский «Слован» со счетом 2:0.

После этого матча «Фиорентина» набрала 13 очков и заняла первое место в группе J. На втором месте финишировал ПАОК, набравший 10 очков. «Карабах» набрал 7 очков, занял третье место в группе и покинул розыгрыш Лиги Европы.

Матч

Карабах - Фиорентина - 1:2 (0:0)

Голы

Весино 60 (0:1). Рейналдо 73 (1:1). Кьеза 76 (1:2).

Состав

Карабах: Шехич, Аголли, Гусейнов, Гурбанов И., Садыхов, Гараев, Муарем, Кинтана, Амиргулиев, Алмейда, Ндлову

Фиорентина: Тэтэрушану, Томович, Оливейра, Астори, Гонсало, Кристофоро, Весино, Бадель, Кьеза, Бернардески, Бабакар

Место и дата

08 декабря 19:00, Стадион Олимпийского комплекса, Онлайн-трансляция

Матч

ПАОК - Слован Лб - 2:0 (1:0)

Голы

Родригес 29 (1:0). Пелкас 67 (2:0).

Состав

ПАОК: Гликос, Креспо, Леовац, Варела, Цимирот, Пелкас, Каньяс, Леонардо, Родригес, Джалма, Атанасиадис

Слован Лб: Дубравка, Цоуфал, Бартошак, Покорны, Карафиат, Фолпрехт, Брейте, Экпай, Вух, Шевчик, Комличенко

Место и дата

08 декабря 19:00, Тоумба, Онлайн-трансляция

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