«Карабах» уступил «Фиорентине» и покинул розыгрыш Лиги Европы
В четверг итальянская «Фиорентина» в гостях переиграла азербайджанский «Карабах» в шестом туре группового этапа Лиги Европы со счетом 2:1.
Счет на 60-й минуте открыл полузащитник итальянской команды Матиас Весино. На 73-й минуте встречи нападающий «Карабаха» Рейналдо восстановил равновесие. Однако спустя три минуты Федерико Кьеза вновь вывел «Фиориентину» вперед.
В параллельном матче группы ПАОК переиграл чешский «Слован» со счетом 2:0.
После этого матча «Фиорентина» набрала 13 очков и заняла первое место в группе J. На втором месте финишировал ПАОК, набравший 10 очков. «Карабах» набрал 7 очков, занял третье место в группе и покинул розыгрыш Лиги Европы.
Матч
Карабах - Фиорентина - 1:2 (0:0)
Голы
Весино 60 (0:1). Рейналдо 73 (1:1). Кьеза 76 (1:2).
Состав
Карабах: Шехич, Аголли, Гусейнов, Гурбанов И., Садыхов, Гараев, Муарем, Кинтана, Амиргулиев, Алмейда, Ндлову
Фиорентина: Тэтэрушану, Томович, Оливейра, Астори, Гонсало, Кристофоро, Весино, Бадель, Кьеза, Бернардески, Бабакар
Место и дата
08 декабря 19:00, Стадион Олимпийского комплекса, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Родригес 29 (1:0). Пелкас 67 (2:0).
Состав
ПАОК: Гликос, Креспо, Леовац, Варела, Цимирот, Пелкас, Каньяс, Леонардо, Родригес, Джалма, Атанасиадис
Слован Лб: Дубравка, Цоуфал, Бартошак, Покорны, Карафиат, Фолпрехт, Брейте, Экпай, Вух, Шевчик, Комличенко
Место и дата
08 декабря 19:00, Тоумба, Онлайн-трансляция